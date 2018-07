Duqkie's Place wil zieltjes winnen met gratis pool- en snookerpartijtjes 20 juli 2018

02u44 0

Snooker, pool, golfbiljart,... De jongelui zijn er niet langer tuk op en dat merken ze bij poolhal Duqkie's Place aan de Beversesteenweg. "Het worden meer en meer sporten die echt gepromoot moeten worden", vertelt Nancy Deseranno die de zaak al zeven jaar uitbaat samen met Marino Duquenois.





Vandaag zeldzaamheid

"Vroeger liepen de jongeren hier binnen en buiten maar vandaag zijn ze eerder een zeldzaamheid. Hoe dat komt? In het algemeen gaan ze minder uit en we hebben ook de indruk dat ze een krap budget hebben." Om de jeugd toch warm te maken voor de sporten pakt Duqkie's Place dan ook uit met een bijzondere actie. "Tot eind augustus mag de schoolgaande jeugd hier, bij consumptie, dagelijks gratis poolen en snookeren tussen 14 en 18 uur. Zo hopen we toch enkele zieltjes te winnen", aldus Nancy. "Bovendien zijn we voortaan ook op zondag open tussen 10 en 18 uur. Komend weekend is er nog een tornooi golfbiljart, maar vanaf 29 juli kan iedereen tussen 10 en 12 uur ook gratis proeven van wat ook tapbiljart genoemd wordt."





Tot slot geeft Nancy ook nog mee dat ze voortaan ook over een tafelvoetbal en vogelpik beschikken. (CDR)