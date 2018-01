Duo start in zwaarste historische rally BOEZEMVRIENDEN PATRICK EN BERNARD RIJDEN PEKING-PARIJS SAM VANACKER CHARLOTTE DEGEZELLE

30 januari 2018

02u26 0 Roeselare Boezemvrienden Patrick Debusseré (54) en Bernard Vereenooghe (52) hebben zich ingeschreven voor de grootste, langste en zwaarste historische rally ter wereld. Volgend jaar rijden ze Peking-Parijs 2019. Op vijf weken tijd wordt er dertienduizend kilometer afgelegd door dertien landen, van de Chinese Muur via de Mongoolse woestijn en de Kazachse steppe naar Parijs. Patrick en Bernard maken de rit in een open roadster van 1933.

Peking-Parijs werd de eerste keer gereden in 1907 en wordt beschouwd als de langste en zwaarste autorit ter wereld. Teams uit de hele wereld zijn welkom, op voorwaarde dat hun wagen minstens veertig jaar oud is. Piloten kunnen zich verwachten aan vriestemperaturen, blakende hitte, striemende regen, zandstormen en onvermijdelijke autopech.





Bijna alles moeten ze op eigen houtje zien te trotseren. Elektronica is uit den boze en deelnemers moeten zelf zorgen voor het onderhoud en herstel van hun wagen. Bagage en wisselstukken moeten ze meenemen in de auto. Sleutelen, eten en slapen gebeurt in tentenkampen langs de route.





110 dappere duo's

110 dappere duo's zijn ingeschreven, waaronder drie Belgische teams. Een van die duo's bestaat uit Hoogleeds autodealer Patrick Debusseré en Roeselaars huidenverwerker Bernard Vereenooghe. Op 2 juni 2019 staan de twee aan de start van de rally aan de voet van de Chinese muur. Vijf weken later, op 9 juli, hopen ze aan te komen in Parijs met hun Dodge Six Roadster uit 1933.





Met het oog op deze race zochten ze twee jaar lang specifiek naar die wagen. Vorige zomer vonden ze er eindelijk eentje in de schuur van een gepensioneerde Brit.





"We kozen bewust voor een vooroorlogse Dodge", vertelt Patrick. "Goed staal, degelijk gebouwd en niet kapot te krijgen. Daarnaast is de techniek van zo'n wagen relatief eenvoudig, wat herstellingen makkelijker maakt. Zo kom je met wat ijzerdraad en ducttape al een heel eind. Bovendien vind je voor een Dodge ook snel wisselstukken."





Tussen kerst en nieuw haalde Patrick de wagen helemaal zelf uit elkaar. "Ik moest alle onder





delen van de wagen leren kennen", klinkt het. "Het succes van de race hangt ervan af."





Doseren

Volgende maand worden enkele onderdelen van de oldtimer verscheept naar de Verenigde Staten, waar het vermaard mechanicienteam The Montana Dodge Boys de wagen technisch helemaal klaar stomen voor de rally. "We hebben met hen al een paar conference calls gehouden en de plannen zijn veelbelovend. De afwerking doen we later zelf. Zo hopen we een oersterke auto te hebben voor de race, maar sowieso zal het een kwestie zijn van doseren. Beter tien minuten stoppen en rusten dan je auto helemaal kapot te rijden. Want als hij uitbrandt in de woestijn, dan is ons avontuur voorbij."





Psychologie

Los van techniek, rijvaardigheid en navigatie, speelt volgens Bernard ook het mentale aspect een belangrijke rol tijdens zo'n rit. "Het schijnt dat je als een ander mens terug komt. Als je zo lang op de baan bent in the middle of nowhere, dan kom je jezelf tegen. We hebben zelfs verhalen gehoord over koppels die meereden en meteen na aankomst in Parijs de scheiding aanvroegen. Dat zit er niet in voor ons, maar dat we wel eens een dag met weinig of geen woorden gaan meemaken lijkt me evident", zegt Bernard. "Het wordt puur, onvervalst avontuur", vult Patrick aan. "We gaan afzien, maar het wordt een onvergetelijke ervaring."





De voorbereidingen van Patrick en Bernard zijn te volgen op de facebookpagina van de Belgian Dodge Brothers.