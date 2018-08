Duo na 40 inbraken betrapt in optiekzaak 25 augustus 2018

02u35 0

Twee verdachten uit Oostende en Antwerpen zitten momenteel in de cel op verdenking van 40 inbraken. Ze werden op 22 juli gevat in Rumbeke. "De eigenaar van een optiekzaak betrapte hen op heterdaad en verwittigde onmiddellijk de politie. De verdachten stalen eerder die week de sleutels van de optiekzaak uit zijn voertuig, terwijl hij vermoedelijk in De Panne verbleef", zegt Ine Deburchgraeve van lokale politie Westkust. Na onderzoek blijkt dat de twee verdachten, P.G. (55) uit Oostende en H.H. (25) uit Antwerpen, verantwoordelijk zijn voor 40 inbraken in april, mei en juli. Daarvan gebeurden er 35 in de politiezone Westkust (Koksijde, Nieuwpoort en De Panne). "Het duo specialiseerde zich in inbraken in ondergrondse garages en kelders. Ook braken ze binnen in handelszaken, woningen en kerken. De buit verkochten ze op het internet", aldus Deburchgraeve. (BBO)