Duo brouwt bier zoals in tijd van hun (over)grootouders ‘Onze Louis’ knoopt aan met verloren gegane familietradities Charlotte Degezelle

03 december 2018

10u47 0

Bert Soete en Rik Vanblaere blazen met het gloednieuwe biertje ‘Onze Louis’ verloren gegane familietradities nieuw leven in. Beiden zijn afkomstig van brouwersfamilies die hun activiteiten noodgedwongen moesten stopzetten door oorlogssituaties. Met ‘Onze Louis’, een authentiek biertje met spelt, brengen ze hulde aan de overgrootvader van Bert.

“Wij hebben geen bloed, maar bier door onze aderen stromen. Het brouwen zit ons werkelijk in de genen”, openen Bert Soete en Rik Vanblaere. Hoewel ze al jarenlang kameraden zijn, ontdekten ze pas eerder recent dat ze een vrij gelijkaardige familiegeschiedenis hebben. “Ik ben de negende generatie van een brouwersfamilie die in 1730 Brouwerij De Swaen overnam”, vertelt Bert. “Die brouwerij bevond zich op het marktplein van Kasterlee, achter de kerktoren. De brouwerij ging telkens over van vader op zoon. Tijdens de Eerste Wereldoorlog legde de Duitse bezetter niet enkel beslag op de kerkklokken, maar ook op de brouwketels van de brouwerij. Dat was de doodsteek voor De Swaen want een herstelbetaling kwam er niet na de oorlog.” Rik stamt op zijn beurt af van een Diksmuidse brouwersfamilie. “Mijn overgroot- en grootouders waren de gezichten van brouwerij Decock. Niet tijdens de eerste, maar tijdens de tweede wereldoorlog kwamen zij in de problemen door de bezetter”, zegt Rik. “De Duitsers beslisten dat de tien Diksmuidse brouwers allemaal samen vanuit één locatie moesten brouwen. De andere brouwerijen werden geconfisqueerd. Maar tien concurrenten samen op één plek, dat moest wel fout lopen. Ook mijn familie werd na de oorlog niet vergoed waardoor de brouwerij nooit heropgestart werd.”

Beiden bundelen nu de krachten om hun gedeelde familieverleden nieuw leven in te blazen. In januari startte Bert met de opleiding Microbrouwen. “Ik ben op zoek gegaan naar een receptuur van Brouwerij De Swaen maar die zijn helaas verloren gegaan”, zegt hij. “Toch wou ik graag een authentiek, traditioneel bier brouwen dat 100 jaar na de sluiting van Brouwerij De Swaen gelanceerd kon worden.” Dat is ‘Onze Louis’, genoemd naar de overgrootvader van Bert, geworden. “Het is een verfrissende spelttripel met een alcoholpercentage van 7,5% en nagisting op de fles. Het gebruik van spelt was vroeger heel gewoon, maar gebeurt op vandaag nog amper omdat spelt vrij duur is.” “Voor mij is het, hoewel het een tripel is, de beste pils die ik ooit gedronken heb. Allen wat zwaarder”, pikt Rik in die het commerciële luik van het verhaal op zich neemt. “Het is een makkelijke doordrinker die smaakt naar meer.”

Bert en Rik brouwen ‘Onze Louis’ bij Brouwerij De Meester in Stasegem die hun infrastructuur ter beschikking stelt. “We brouwen onder de naam Zwaan 9. Zwaan verwijst natuurlijk naar De Swaen, de negen geeft aan dat ik de negende generatie ben”, duidt Bert. In de toekomst hoopt het duo nog meerdere bieren te lanceren. “De volgende wordt ‘Ons Angèle’, een verwijzing naar Bert z’n grootmoeder en de dochter van Louis. Vervolgens komen ‘Ons Henri’ en ‘Ons Irma’ aan de beurt. Dat zijn mijn overgrootouders”, weet Rik. “Maar we kleven er geen timing op. We willen het vooral goed en professioneel doen.”

Onze Louis is te verkrijgen bij VL Zuivelcentrum langs de H. Spilleboutdreef. Eerstdaags vind je het nieuwe biertje ook in heel wat cafés in de ruime regio.