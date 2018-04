Duizenden liters Rodenbach in riool TANKWAGEN KANTELT NA UITWIJKMANOEUVRE OP E17 HANS VERBEKE LIEVEN SAMYN

10 april 2018

02u46 0 Roeselare Bij een bizar ongeval met een tankwagen op de E17 in Waregem is gisteren ruim 30.000 liter Rodenbach verloren gegaan. Een deel lekte in de riool, de rest is onverkoopbaar. Ook de tankwagen is verloren. "Niet leuk, maar we zijn in de eerste plaats blij dat de chauffeur niet al te zwaar gewond is", klinkt het bij Rodenbach.

Een 56-jarige trucker uit Affligem, in dienst van het transportbedrijf Belgotran uit Buggenhout, vertrok gisterenvoormiddag met ruim 30.000 liter Rodenbach van de brouwerij in Roeselare richting de bottelarij in Steenhuffel. Rond 10 uur liep het echter verkeerd op de E17 in Waregem, ter hoogte van de oprit richting Gent.





"Mijn chauffeur was verrast door een kleine vrachtwagen die op de rechterrijstrook om onbekende reden zo goed als stilstond", zegt werkgever Daniel De Plecker. "Hij remde en gooide het stuur om. Daardoor belandde hij rechts van de snelweg. De vloeibare lading klotste zo hard door het plotse manoeuvre dat de tankwagen kantelde, luttele meters voor een brug over de snelweg."





De cabine van de schuivende truck belandde net niet tegen de betonpijler van de brug, de tank deed dat wel. Chauffeur Philippe Spors werd door de hulpdiensten naar het ziekenhuis overgebracht. De man liep een beenbreuk en wat kneuzingen op.





Ingewikkelde klus

Het takelen van de zwaarbeschadigde vrachtwagen - zeven jaar oud en met 500.000 kilometer op de teller nog lang niet versleten - was een ingewikkelde klus omdat het gevaarte onder een brug lag. Daardoor kon het wrak niet in de hoogte worden gehesen. Depannagebedrijf Coeman uit Rekkem zette drie zware vrachtwagens in om de zwaarbeschadigde truck recht te trekken. Tijdens die klus werd de oprit in Waregem afgesloten. Eerder hadden de hulpdiensten ook al één rijstrook afgesloten. Dat zorgde voor een beperkte file. Het duurde tot zowat 13.30 uur voor de snelweg weer helemaal vrij was.





Lading verloren

Bij brouwerij Rodenbach was het even schrikken toen het nieuws over het ongeval binnenliep. "Maar we begrijpen dat de gevolgen veel zwaarder konden geweest zijn", zegt woordvoerder Peter Buelens. "Materieel is de schade groot maar we zijn vooral blij dat de chauffeur niet zo heel ernstig gewond is geraakt. Dat is onze grootste bekommernis. De lading Rodenbach is uiteraard verloren. Een deel is weggelekt in de riolering, de rest is allicht in contact gekomen met zuurstof, wat het bier kan doen infecteren.





Een tanktransport moet in optimale omstandigheden verlopen en daar doen we geen toegevingen op. Het verlies van de lading brengt ons niet in de problemen; we hebben nog wel wat op voorraad", klinkt het met een knipoog.