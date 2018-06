Duivelse frisco's en macarons 15 juni 2018

02u32 0

Ondanks de naam van de zaak supportert Gelateria Italia voluit voor onze Rode Duivels. In de rand van het WK komt het ijssalon op de Grote Markt op de proppen met duivelse frisco's en macarons in de Belgische kleuren.





"De zwarte frisco was geen probleem, maar voor de rode en de gele kleurde ik witte chocolade met natuurlijke kleurstoffen. Allemaal zijn ze gevuld met vanille-ijs", zegt Wendy. Ook de macarons komen in de nationale driekleur. "Ze hebben eveneens een vanillevulling met een omhulsel van chocolade, vanille of framboos", weet Bert. Een grote frisco kost 2,50 euro, de kleine frisco's en macarons twee euro. (CDR)