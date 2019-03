Duits koppel voor rechter na verkopen gestolen goederen op rommelmarkt Alexander Haezebrouck

25 maart 2019

17u51 0

Een koppel rommelmarktverkopers uit Duitsland heeft zich maandag moeten verantwoorden voor de rechtbank in Kortrijk nadat ze betrapt werden op het verkopen van gestolen werkmateriaal op de rommelmarkt in Roeselare. Een anonieme politiepatrouille hield een oogje in het zeil op de rommelmarkt op 30 september vorig jaar. Ze zagen hoe Muhamed R. (36) aan een klant duur werkmateriaal toonde dat onder een deken in de koffer van zijn auto lag achter hun standje op de rommelmarkt. Toen de agenten in burger iets later nog eens passeerden stond zijn echtgenote Meryem R. (30) aan het kraampje. Toen ze vroegen om het materiaal in de kofferbak te zien, werd ze nerveus. Het ging om duur werkmateriaal van onder meer het merk Hilti. Dat materiaal bleek eerder die week gestolen te zijn geweest in Frankrijk. Muhamed R. zit sindsdien in voorhechtenis en riskeert acht maanden gevangenisstraf en een geldboete van 400 euro. Zijn echtgenote riskeert een celstraf van acht maanden waarvan de helft met uitstel. Vonnis op 8 april.