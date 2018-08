Duik nemen wordt duurder NIEUW ZWEMBAD SPORTOASE SCHIERVELDE GROTER EN MODERNER, MAAR... CHARLOTTE DEGEZELLE

16 augustus 2018

02u24 0 Roeselare Het nieuwe zwemcomplex Sportoase Schiervelde, dat op 27 augustus opent, is een pak groter en heeft veel meer faciliteiten dan het Spillebad. Zwemmen is er dan ook duurder dan in het oude zwembad. Bewoners betalen voortaan 6, in plaats van 2 euro per zwembeurt. Wie enkel baantjes trekt, telt 3 euro neer.

Sportoase Schiervelde heeft heel wat te bieden. Behalve een sportbad van 25 op 21 meter en een instructiebad van 12,5 op 8 meter is er ook een recreatiebad met golfslaginstallatie, een wilde kreek en twee glijbanen, een peuter- en kleuterbad. Verder kan je er nog relaxen in de ontspanningszone met sauna, stoombad en whirlpool. Voor de sportievelingen is er ook een fitness, zaal voor groepslessen, spinningklas, een brasserie en een outdoor speeltuin.





Benedengrens

Dat het hypermoderne complex ook iets duurder is dan het 46 jaar oude Spillebad, valt te verwachten. Je betaalde er als Roeselarenaar twee euro voor een individuele zwembeurt. Een beurtenkaart (10 + 4 beurten) kostte 20 euro en voor een abonnement voor drie maanden telde je 18 euro neer. Bij Sportoase Schiervelde betaalt een inwoner van Roeselare, Izegem, Staden, Hooglede en Meulebeke voor een individuele zwembeurt voortaan zes euro. Een tienbeurtenkaart kost 48 euro en een maandabonnement 35 euro.





"Maar als we onze tarieven vergelijken met die van gelijkaardige infrastructuren zitten we echt aan de benedengrens van de tarifering", zegt Michaël Schouwaerts, operationeel directeur bij Sportoase. "Bovendien kan je met de aankoop van één ticket onbeperkt in tijd genieten van alle zwemfaciliteiten van Sportoase. Voor wie enkel gebruik wil maken van het 25-meterbad om baantjes te trekken hebben we een apart tarief." Daarvoor betaalt een Roeselarenaar 3 euro.





"Met de stad vonden wij billijke prijzen heel belangrijk. Acht of negen euro voor een zwembeurt zoals je soms ziet, kon voor ons niet", pikt patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V) in. "Wij zijn blij met de tariefstructuur. Ook zijn wij heel tevreden dat er in Sportoase Schiervelde meer tijd en ruimte is voor de sportclubs en de scholen. De planning is opgemaakt en voortaan kunnen alle Roeselaarse scholen in eigen stad zwemmen." Jaarlijks wil de stad gemiddeld 260.000 zwemmers lokken. Het sport- en zwemcomplex is een investering van quasi 20 miljoen euro. Stad Roeselare slaat gedurende 30 jaar de handen in elkaar met private partner Sportoase.





Het grote publiek kan op zondag 26 augustus voor het eerst kennismaken met Sportoase Schiervelde. Van 10 tot 18 uur zijn er doorlopend rondleidingen, ook in de technische ruimtes van het bad, en animatie. Vanaf maandag 27 augustus kan er gesport worden, 362 dagen per jaar en van 8 tot 22 uur op weekdagen en tot 18 uur in het weekend. Meer op www.sportoase.be.