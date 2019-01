Dubbel zoveel agenten en gemeenschapswachten houden oogje in het zeil tijdens 100-dagen Charlotte Degezelle

14 januari 2019

19u42 0 Roeselare Het aantal agenten en gemeenschapswachten dat controleert of de laatstejaars zich houden aan het totaalverbod op vetstiften en vuurwerk tijdens de 100 dagen-viering op donderdag en vrijdag wordt verdubbeld. Dit nadat er vorig jaar veel schade was door vetstiften en een neus-keel-oorarts van AZ Delta getuigde dat z’n wachtkamer jaarlijks volloopt net na de festiviteiten door het afsteken van voetzoekers.

De 100 dagen zitten al enkele jaren in een vrij strak keurslijf. De avond voor de eigenlijke 100 dagen moeten de cafés sluiten van 2 tot 6 uur en mogen de nachtwinkels tussen 20 en 7 uur geen alcohol verkopen aan minderjarigen en deelnemers aan de 100 dagen. Bovendien geldt er voor diezelfde doelgroep een algemeen verbod om op het openbaar domein fluitjes, vuurwerk, alcohol of vetstiften bij zich te hebben.

Die laatste maatregel werd vorig jaar compleet in de wind geslagen. Zo werden de Peegietegels in de Nonnestraat en het Klein Seminarie in de Zuidstraat beklad met vetstiften. Bovendien deden heel wat mensen op sociale media hun beklag over voetzoekers. Als klap op de vuurpijl getuigde een neus-keel-oorarts van AZ Delta dat hij jaarlijks in de periode van de 100 dagen een duidelijke toename van het aantal jongeren met een lawaaitrauma in z’n praktijk over de vloer krijgt. Dit net door die voetzoekers. Stad Roeselare schakelt dit jaar dan ook een versnelling hoger. “We werken dit jaar nog nauwer samen met zowel de politie als de gemeenschapswachten”, weet Rikki Jong van de Jeugddienst. “Zij verdubbelen zowel op donderdag als vrijdag hun aanwezigheid in het straatbeeld om ervoor te zorgen dat het algemeen verbod op onder meer vetstiften en vuurwerk wordt nageleefd. Bovendien zetten we harder in op sensibilisering. Al tijdens de allereerste bijeenkomst met het 100-dagen comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de scholen, was de politie present om hen de spelregels duidelijk te maken. Ook loopt de sensibiliseringscampagne Hou je maten in de gaten en zal de preventiecaravan, gewapend met onder meer oordopjes en water, aanwezig zijn op het evenement.”

In totaal vieren een 1.000-tal laatstejaars van zowel de Roeselaarse als de Ardooise middelbare scholen straks hun laatste 100 dagen op de schoolbanken. Het feest wordt donderdag om 17 uur op gang getrapt op het Polenplein waar een festivaldorp met onder meer een kisscam, instawall, photobooth en een hindernissenpiste wordt opgebouwd. De lokale horeca baat de bar uit en de hout- en schilderafdeling van het VTI kleed het event aan. Muziek is er dankzij 2CSNS, dj Yuda, Pollux & Castor, Wave B en Mr. Majar en MC Double U. Op vrijdagochtend is er van 6.30 tot 8 uur de traditionele ontbijtfuif. De vroege vogels kunnen er losgaan op de deuntjes van Exception. De laatstejaars zullen herkenbaar zijn aan hun 100 dagen-t-shirt met de afbeelding van een dansend skelet. Dat logo werd ontworpen door Alix Declercq, zesdejaars uit de VMS. “Wij hopen alvast dat de 100 dagen zowel voor de laatstejaars als voor de bewoners van de stad een leuke dag zal worden”, besluit Rikki.