Drugsverslaafde terecht voor klappen aan vader 08 november 2018

02u25 2

Een 32-jarige drugsverslaafde man uit Izegem riskeert acht maanden cel en een boete van 400 euro omdat hij zijn vader klappen gaf.





Dat gebeurde op 29 januari vorig jaar toen Jacob C. bij zijn grootmoeder in Roeselare was. Ook zijn ouders waren aanwezig. C. was de wanhoop nabij en zocht hulp om van zijn drugsverslaving af te geraken. Plots sloeg zijn gemoed om, werd hij agressief en sloeg zijn vader. C. liep in het verleden al enkele veroordelingen op. Vonnis op 4 december.





(LSI)