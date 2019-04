Drugsverslaafde riskeert opnieuw jaar cel voor inbraken in scholen LSI

01 april 2019

15u01

Bron: LSI 0 Roeselare Een 35-jarige drugsverslaafde uit Roeselare riskeert nog maar eens twaalf maanden celstraf. In november 2017 pleegde Andy S. enkele inbraken in Roeselaarse scholen.

S. heeft de voorbije jaren al een pak veroordelingen verzameld voor drugsinbreuken, diefstallen en inbraken. In februari 2015 kreeg hij nog een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft effectief, voor inbraken in scholen in Roeselare. Het heeft hem echter niet tot inkeer gebracht, zo stelde de rechter met lede ogen vast. S. zit nog altijd in de cel en liet zich door zijn advocaat vertegenwoordigen. “Spijtig dat hij hier niet is, want ik had hem graag nog eens de levieten gelezen”, zei de rechter. Dit keer stond hij terecht voor inbraken in het MSKA, Freinetschool De Bonte Specht en basisschool Ring. Telkens was hij uit op elektronica en drong hij binnen door een ruit aan de achterkant stuk te slaan. “Eigenlijk is het een sukkelaar, want hij staat er altijd alleen voor”, pleitte zijn advocaat.

S. presteerde het in november 2016 om na de begrafenis van zijn vader weg te vluchten in plaats van naar de gevangenis terug te keren. Hij stak in 2012 in Roeselare ook al een andere drugsverslaafde dood met een barbecuevork. Daarvoor werd hij vrijgesproken omdat hij uit wettige zelfverdediging handelde. Vonnis op 5 april.