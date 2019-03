Drugsverslaafde riskeert drie jaar cel voor drugshandel en wapenbezit LSI

04 maart 2019

14u38

Bron: LSI 0 Roeselare Een zware drugsverslaafde man uit Roeselare riskeert een effectieve celstraf van drie jaar en een boete van achtduizend euro voor drugshandel en wapenbezit. Hij liep vroeger al elf eerdere veroordelingen op. “Ik wil me nu voor de eerste keer voor lange tijd laten behandelen, want zo kan het niet verder”, beseft Jurgen D.

In de nacht van 10 op 11 mei 2018 kreeg de politie een melding binnen dat iemand in Wielsbeke met een wapen op straat rondliep. Bij aankomst van de politie had Jurgen D. zich verschanst in de woning van een vriendin waar hij onderdak kreeg. Hij had ruzie gekregen met haar om een verloren gsm. Een huiszoeking leverde drie verboden wapens en munitie, een kruisboog, twee alarmpistolen, 466 gram amfetamines, 803 gram vloeibare xtc, cannabis en 1.185 euro op. Na eerdere veroordelingen stond D. op dat ogenblik onder elektronisch toezicht. Dat werd meteen ingetrokken. Sindsdien zit D. opnieuw in de cel. Hij gaf toe dat hij na een eerdere vrijlating drugs bleef gebruiken en ook spul verkocht. “Samen met mijn vriendin had ik tot 30 gram speed per dag nodig”, vertelde D. aan de rechter. “Maar daar wil ik nu vanaf, want ik begin met mijn gezondheid te sukkelen. Voor het eerst wil ik me laten opnemen om af te kicken.” Vonnis op 25 maart.