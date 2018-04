Drugsbende stationsbuurt riskeert tot 30 maanden cel 12 april 2018

02u42 0

Een negenkoppige drugsbende uit Roeselare riskeert tot 30 maanden gevangenisstraf voor het verhandelen van cocaïne en cannabis.





In totaal zou de bende met de handel zo'n 74.440 euro verdiend hebben, het openbaar ministerie vraagt de verbeurdverklaring van dat bedrag. De bende was vooral actief rond de stationsbuurt in Roeselare en in de Ardooisesteenweg. Kopstuk Abdelhak A. (30) uit Roeselare ging vaak op en af naar Rotterdam waar zijn vader woont en ging telkens een voorraad drugs halen. Op 25 maart vorig jaar stootte een bendelid op een controle op de terugweg vanuit Nederland in Antwerpen. Toen gooiden ze een zak met een groene substantie uit het raam. Tijdens controles en huiszoekingen van de bendeleden werd telkens cocaïne en of cannabis gevonden.





Abdelhak A. riskeert 30 maanden gevangenisstraf waarvan de helft met uitstel en een geldboete van 12.000 euro waarvan de helft met uitstel. Voor hem vroeg het openbaar ministerie een verbeurdverklaring van 46.000 euro. Volgens de verdediging is dat bedrag fel overdreven. Vonnis op 18 april.





(AHK)