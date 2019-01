Drugs voor zoon met ADHD Christophe Maertens

16 januari 2019

13u04 0 Roeselare Op de rechtbank van Ieper staan een moeder (49) en haar zoon (28) terecht voor het binnensmokkelen van drugs in de gevangenis. “Ik weet dat ik in de fout ging, maar met de cannabis en medicijnen zou mijn zoon kalmeren.”

Moeder A.R. bracht een gram cannabis en medicijnen binnen in de gevangenis van Ieper voor haar zoon H.V. De zoon probeerde de drugs in zijn broek te verstoppen. Hij werd echter betrapt. De moeder, die al voor drugsfeiten voor de rechtbank verscheen, gaf de alles toe. De zoon heeft blijkbaar last van ADHD en wou de cannabis gebruiken om te kalmeren. De raadsman van de twintiger hoopt op een milde straf. Hij kreeg immers al een tuchtstraf in de gevangenis. De openbare aanklager is echter een andere mening toegedaan. “Ik til zwaar aan dergelijke feiten”, klonk het. De procureur vordert een effectieve straf voor de zoon en een straf met uitstel voor de moeder. Vonnis op 11 februari.