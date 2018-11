Drugs verstopt in versnellingspook 23 november 2018

Druggebruikers en -verkopers worden steeds inventiever. Dat stelde ook de rechter in Kortrijk gisteren vast.





Twee Franse twintigers stonden terecht omdat ze op de parking van een technofuif in Roeselare geklist werden met speed, mdma en xtc in hun bezit. De drugs zaten verstopt onder het hoesje van de versnellingspook dat losgeklikt kon worden. De openbare aanklager vroeg de rechter Alexandre V. (24) en Lilian L. (22) tot een voorwaardelijke celstraf van zeven maanden en een boete van 800 euro te veroordelen. Vonnis op 5 december.





(LSI)