Droogte: fonteintjes stilgelegd en barbecues weg uit park 23 juli 2018

De Crisiscel Droogte van de stad Roeselare neemt extra maatregelen. Dat doet ze na het politiebesluit dat gouverneur Carl Decaluwé uitvaardigde.





Zo worden de waterrondes van de stad opnieuw bijgestuurd: er wordt slechts water gegeven voor acht uur 's morgens en na acht uur 's avonds. Alleen recent aangelegde beplanting, de eenjarige aanplantingen of kostbare exemplaren (recent geplante bomen op en rond de nieuw aangelegde pleinen) krijgen nog water. Er wordt daarvoor geen water gehaald uit de Mandel, enkel nog uit het Kanaal. Dat is nog mogelijk, omdat er momenteel enkel een captatieverbod geldt voor alle onbevaarbare waterlopen. Daarnaast werden de fonteintjes aan het station donderdagavond al stilgelegd. Ondanks het feit dat het water wordt gerecupereerd, gaat er te veel water verloren omwille van verdamping. Ook de aannemers die projecten uitvoeren in opdracht van de stad en de sportclubs moeten dezelfde instructies volgen. Voor landbouwers geldt hetzelfde. Allen mogen niet langer water uit de Mandel halen, wel uit het Kanaal. Hiervoor moeten zij een captatieaanvraag indienen bij de Vlaamse overheid. Omwille van veiligheidsoverwegingen worden de barbecuetoestellen in het Stadspark tijdelijk weggenomen. (CDR)