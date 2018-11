Droogkast zet woning onder de rook 26 november 2018

In de Kortrijksestraat in Rumbeke (Roeselare) is zaterdagmiddag rond 13.15 uur brand uitgebroken in een woning. De droogkast in de garage vatte vuur en zette in een mum van tijd het hele huis onder de rook. Bewoner Francky Claus probeerde nog te blussen maar raakte bevangen door de rook.





Hij kampte met ademhalingsmoeilijkheden en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zoon Diego zat boven en bleef ongedeerd. Op het ogenblik van de brand was de vrouw des huizes niet aanwezig. De brandweerposten van Roeselare en Izegem snelden ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle. De brandschade bleef beperkt maar het volledige interieur had te lijden onder de dikke rook. (LSI)