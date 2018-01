Dronken tegen boom: 90 dagen rijverbod 27 januari 2018

Een 25-jarige jongeman liep voor de Kortrijkse politierechtbank een rijverbod van 90 dagen en een boete van ruim 2.000 euro op. Op 15 maart vorig jaar botste Wesley M. in de Acaciastraat in Roeselare met zijn voertuig in dronken toestand tegen een boom. Eigenlijk mocht hij niet achter het stuur plaatsnemen omdat hij na een eerdere veroordeling en rijverbod zijn theoretisch examen nog niet opnieuw had afgelegd. "Na een relatiebreuk stortte hij zich tijdens een avondje uit op de cocktails", gaf zijn advocaat toe. Als hij zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal Wesley M. moeten slagen voor theoretische en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven. Hij loopt voortaan maar beter in het gareel want bij een volgende veroordeling dreigt nog eens 3.600 euro boete en ruim 16 maanden rijverbod. Die straf legde de rechter nu nog voorwaardelijk op. (LSI)