Dronken bestuurder ramt mobilhome en richt ravage aan Alexander Haezebrouck

25 maart 2019

06u28 0 Roeselare Een 48-jarige dronken bestuurder uit Hooglede richtte zaterdagavond in de Hoogleedsesteenweg in Roeselare heel wat ravage aan. Hij knalde omstreeks 1.15 uur tegen een geparkeerde mobilhome met zijn Audi.

Zoltan P. uit Hooglede knalde omstreeks 1.15 uur tegen een geparkeerde mobilhome. Door de klap schoof de mobilhome vooruit en raakte nog drie andere auto’s beschadigd raakten. De 48-jarige Hoogledenaar kwam er met lichte verwondingen vanaf. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij een positieve ademtest aflegde. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Vooral voor de eigenaars van de mobilhome is het ongeval erg vervelend. Zij zien hun reisplannen die ze in het vooruitzicht hadden, in het water vallen.