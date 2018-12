Drie vrienden fietsen opnieuw van Brussel naar Roeselare voor goed doel Sam Vanacker

27 december 2018

18u35 0 Roeselare Voor het derde jaar op rij fietsen Jasper Dejonckheere, Jasper Delbecke en Toon Wybo op 30 december van Brussel naar Roeselare voor het goede doel. Dit keer gaat de opbrengst van de sponsorrit naar het project Time iN.

Opmerkelijk is dat de sponsorrit op de verjaardag van Jasper Dejonckheere (33) valt. “Eigenlijk doen we die rit omdat ik stiekem niet wil toegeven dat ik alweer een jaartje ouder wordt”, lacht Jasper. Opnieuw hebben de drie vrienden straks ongeveer 160 kilometer voor de boeg, al is het niet de afstand waar ze zich zorgen om maken. “De kou en de wind trotseren wordt het moeilijkste. Drie jaar geleden reden we bijna de hele rit in de vrieskou. Vorig jaar zaten we dan weer met een stevige wind en ook dit jaar zitten we weer met een westenwind. Het wordt doorbijten, maar gelukkig hebben we een volgwagen met extra kleren en wisselstukken.”

De drie hopen met hun fietstocht wat geld in het laatje te brengen voor Time iN, een Roeselaars project waarbij vrijwilligers lagereschoolkinderen opvangen die het even moeilijk hebben. “Ook in de lagere scholen is de prestatiedruk niet te onderschatten”, weet Jasper. “Kinderen kunnen overdag even bij Time iN terecht om wat op adem te komen, op een positieve manier. Zo krijgen ze terug nieuwe moed en zelfvertrouwen. Mét resultaat, want zeventig procent van de kinderen kan nadien gewoon terug meedraaien in dezelfde klas.”

Storten voor de sponsorrit BXL-RSL kan nog steeds. Giften zijn welkom op BE74 0910 0092 9007 met de vermelding BXL_RSL + voornaam en achternaam.