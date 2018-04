Drie ongevallen in drie minuten op gladde E403 16 april 2018

02u29 0 Roeselare Op nauwelijks enkele kilometers van elkaar zijn zaterdagavond rond 21.15 uur drie ongevallen op de E403 gebeurd. In zeker twee van die botsingen speelde het watergladde wegdek een rol.

Een man uit Gent, vergezeld van zijn vriendin, verloor in de richting van Doornik de controle over het stuur van zijn Volkswagen Bora. Dat gebeurde ter hoogte van de afrit Roeselare-Haven. "Ik knalde zomaar tegen de betonnen middenberm", zegt de man. Een bestelwagen die achter hem reed, ging ook aan het slippen. Die twee inzittenden hadden minder geluk: zij gingen rechts over de vangrail en doken zo'n acht meter diep in het niemandsland tussen de af- en de oprit. Beiden liepen lichte verwondingen op. Zowat op hetzelfde moment belandde in de andere richting, op het grondgebied van Izegem, een kleine BMW in de struiken. Hoe dat precies gebeurde, is niet duidelijk. De drie inzittenden, allemaal jonge mensen, werden door de ambulanciers even gecontroleerd, maar bleken gelukkig ongedeerd. Hun avondje uit zat er wel op nog voor het eigenlijk begonnen was. De drie ongevallen veroorzaakten wel geen noemenswaardige verkeershinder. (VHS)