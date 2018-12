Drie keer in één maand beschonken achter het stuur en twee wagens in de prak: “Deze man moet van de weg gehaald worden” LSI

13 december 2018

17u02

Bron: LSI 0 Roeselare In één maand tijd drie keer beschonken achter het stuur geklist worden. Dat bracht een 22-jarige automobilist uit Roeselare voor elkaar. Hij stond donderdag voor de politierechter in Kortrijk terecht. Ze stelde een psycholoog aan om te onderzoeken of S.T. wel nog rijgeschikt is.

Op 16 november 2017 liep de jongeman, die aan de slag was als barman in een Roeselaarse horecazaak, een eerste keer tegen de lamp. Zijn rijstijl viel de politie op en bij een ademtest bleek hij 1,1 promille alcohol in het bloed te hebben. Nauwelijks vier dagen later knalde S.T. op de hoek van de Noordstraat en de Albrecht Rodenbachstraat met zijn Volkswagen Golf in de vitrine van uitzendkantoor Daoust in de voormalige winkel De Bloeze. Opnieuw bleek hij onder invloed, met zo’n 2,8 promille dit keer. Een maand later knalde hij in de Dirk Martenslaan in Izegem met zijn nieuwe Volkswagen Golf tegen een glascontainer, dit keer met 1,5 promille in het bloed. T. werd op de koop toe op 8 juni met bijna 2 promille geklist bij een alcoholcontrole in Roeselare. “Die man moet onmiddellijk van de straat gehaald worden”, klonk het bij de politierechter. De advocaat van S.T. probeerde te nuanceren. “Hij ziet in dat het zo niet verder kan”, aldus Nicolaas Vinckier. Hij pleitte voor een werkstraf. De politierechter wil dat een psycholoog eerst de rijgeschiktheid van de jongeman onderzoekt. Op 14 maart gaat de zaak verder.