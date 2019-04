Drie jaar stadionverbod voor Club-supporter die agent vuistslag gaf VHS

Een bekermatch tussen KSV Roeselare en Club Brugge is een voetbalsupporter zuur opgebroken. De 36-jarige man uit Oostnieuwkerke gaf een agent in burger een vuistslag, een andere werd gebeten. Het leverde de dader een stadionverbod van drie jaar op, een werkstraf van 50 uur en een boete van 800 euro.

Samen met zijn schoonbroer woonde de Oostnieuwkerkenaar op 20 september 2017 op Schiervelde de bekermatch bij. Een beetje ongelukkig was het, dat ze als Club-supporters op de tribune tussen de Roeselaarse aanhang zaten. Tijdens de wedstrijdje was er al een incidentje met de schoonbroer. Toen die na de match opnieuw belaagd werd, kwam de Oostnieuwkerkenaar tussen. De man werd echter prompt in een houdgreep genomen door twee politiemannen in burger. Hij slaagde er echter in zich los te wrikken en trakteerde één van de agenten op een vuistslag. Een tweede werd gebeten door de Oostnieuwkerkenaar. Toen plots duidelijk werd dat de twee eigenlijk politiemannen waren, kalmeerde hij onmiddellijk. Wat evenwel niet in zijn voordeel pleitte, is dat de man eerder al verschillende keren veroordeeld werd voor opzettelijke slagen en verwondingen. De rechter hield daar nu rekening mee bij het bepalen van de straf.