Drie jaar rijverbod voor bestuurder Aixam 02 maart 2018

Een 60-jarige automobilist is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een extra rijverbod van drie jaar. In april vorig jaar zat Hendrik C. ondanks een rijverbod van één jaar toch achter het stuur van zijn Aixam. De man lijkt zijn lesje niet te leren want na enkele andere veroordelingen mag hij ondertussen al niet meer autorijden tot 2021. Daar komt nu dus nog eens drie jaar bij. Hij bleek ook teveel gedronken te hebben. De politierechter legde C. ook een effectieve celstraf van drie maanden en een boete van 7.200 euro op. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij zijn theoretisch en praktisch rij-examen opnieuw moeten afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven. (LSI)