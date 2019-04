Drie jaar na opstart in living: Merchandise Essentials verovert Nederland, en lonkt naar Ierland Charlotte Degezelle

05 april 2019

10u16 0 Roeselare De internationale trein is vertrokken voor Merchandise Essentials. Drie jaar nadat Steven Callens en Niels Vandecasteele van T-shirts, petjes, kousen, … voor bedrijven, steden en gemeenten, artiesten en merken hun beroep maakten, openden ze deze week hun eerste buitenlandse kantoor in Nederland. In het najaar volgt een kantoor in Ierland. Maar het duo vergeet ook hun roots niet. In Beveren plannen ze tegen 2022 een nieuw hoofdkantoor.

Met een grote droom en wat spaarcenten startten Steven Callens en Niels Vandecasteele drie jaar terug met het timmeren aan een eigen bedrijf. Merchandise Essentials zag het levenslicht in de living van Steven zijn ouders die dienst deed als eerste kantoor. Al snel verhuisden ze naar een kantoor met showroom aan Hof ter Weze en op vandaag stellen ze 18 mensen te werk die draagbare merchandise ontwerpen en produceren voor merken en bedrijven in 40 landen. Ze werken samen met steden als Roeselare en Brugge en bedrijven zoals Brussels Airlines en KV Kortrijk. Maar ook internationale toppers zoals Facebook, Mastercard, The Chainsmokers en Google mogen ze tot hun klanten rekenen.

Nu gaan ze zelf de internationale toer op. Begin deze week opende het duo hun allereerste buitenlandse kantoor in het Nederlandse Utrecht. “Al van in het prille begin hebben we heel wat Nederlandse klanten”, vertellen Steven en Niels. “Onze werkwijzes matchen en ze rijden dan ook probleemloos vier à vijf uur heen, en ook weer terug, naar ons kantoor. Daarom zetten we een tijdje terug pop-up showrooms op in Rotterdam en Amsterdam. Die waren super succesvol waardoor we op zoek gingen naar een vaste stek. Midden januari namen we Niels Lukaszczyk in dienst als onze Nederlandse countrymanager en sindsdien ervaren we wat een potentieel de Nederlandse markt voor ons heeft. We kenden echt nog maar het topje van de ijsberg. De markt is er zeker drie tot vier maal zo groot als bij ons en we en zijn ervan overtuigd dat onze lokale aanwezigheid echt het verschil zal maken. Niels haalde onmiddellijk Red Bull binnen als eerste klant. Sinds maandag is Merchandise Essentials Nederland een feit. We vestigden ons in Utrecht, niet direct een grootstad maar qua hipheid het nieuwe Amsterdam.”

De ambitie is groot want ook een tweede buitenlandse kantoor staat al in de steigers. “De volgende stap wordt onze aanwezigheid in Ierland. Momenteel zijn we bezig met aanwervingen. We hopen de geschikte persoon tegen de zomer te vinden en in het vierde kwartaal effectief operationeel te zijn. Verder willen we ook de Franse en de Duitse markt intenser bespelen. Hier kiezen we voor een digitaal verhaal.”

Maar hoewel het duo een gat in de markt gevonden blijkt te hebben, blijven het vooral twee Roeselaarse jongens. “Ons hoofdkantoor zal altijd hier in Roeselare blijven”, zeggen Steven en Niels. “Onze huidige stek is ondertussen echt wel op het kleinst en we hebben dan ook een stuk grond gekocht in Beveren, vlakbij waar het allemaal begon voor ons. Er direct beginnen bouwen gaan we niet doen. We hebben dit even on hold gezet om te zien wat de impact van de internationalisering wordt. Zo kunnen we straks echt een nieuwbouw op maat realiseren. We mikken hiervoor op 2022.”

