Drie genomineerden Persoonlijkheid van het Jaar bekend 20 januari 2018

02u37 0

Topchef Tim Boury die vorig jaar z'n tweede Michelinster binnenhaalde, dokter Willem Stockman die de nieuw gefusioneerde spoedgevallendienst van AZ Delta trekt en Liesbeth Moortgat die uitgeroepen werd tot Nurse of the Year zijn de drie supergenomineerden voor de award Persoonlijkheid van het Jaar. Di wordt op zaterdag 27 januari uitgereikt tijdens de Roeselare Awards. Het grote publiek mocht de voorbije week hun stem uitbrengen op een longlijst met dit trio als resultaat. Wie uiteindelijk met de award naar huis gaat wordt bepaald door de aanwezigen in het Fabriekspand tijdens de Roeselare Awards. Meer op www.roeselare-awards.be. (CDR)