Drie eenzame gele hesjes voeren actie: “Maar we geven de strijd niet op!” VDI

21 december 2018

17u34

Een nieuwe actie van de gele hesjes in Roeselare lokte gisterennamiddag amper 3 deelnemers naar het zebrapad voor cultuurcentrum De Spil.

Op voorhand werd opgeroepen om het verkeer aan de rotonde bij het Spillebad te blokkeren, maar nog voor de actie begon werd de toon al gemilderd. “Met amper 3 menen valt er niet veel te blokkeren, dus we besloten over het zebrapad te wandelen en pamfletten aan passerende chauffeurs uit te delen”, zeggen Sam Van Belle en Mark Degrande. “We hebben niet voor overlast gezorgd, enkel onze boodschap verkondigd. Het is ook niet de bedoeling om mensen te pesten.” Ook Sonja Visschers uit Dadizele kwam mee protesteren tegen de stijgende prijzen van tal van zaken, waaronder de brandstof. “Op het eind van de maand heb ik dan tien euro. Ik wil die aan mijn kinderen geven, maar dan moet dat naar een of andere belasting of investering zoals een roetfilder of de brandstof gaan”, verzucht Sonja. “Daarom komen we op straat om daar een halt aan toe te roepen.” De Roeselaarse gele hesjes geven de strijd nog niet op. “We zijn ook naar een actie in Kortrijk getrokken en zijn van plan om ons te verenigen met actievoerders uit andere steden zodat ons protest stilaan kan groeien”, besluit Mark.



Op zaterdag 22 december om 14 uur houden de gele hesjes opnieuw een actie aan De Spil.