Douane onderschept opnieuw lading 'zwarte' wijn 07 april 2018

02u35 0 Roeselare Voor de negende keer sinds het begin van dit jaar heeft het Mobiel Douaneteam van Roeselare een lading illegale alcohol onderschept. Met dank aan een alerte burger, die alarm sloeg toen hij zag dat de trucker bij het inladen in Diksmuide de nummerplaten van zijn vrachtwagen verving.

Een aftandse vrachtwagen meldde zich woensdag aan de Kleine Dries in Diksmuide bij het bedrijf Belgian Bonded Services, om er 26 paletten wijn op te halen. Iemand uit de buurt merkte echter hoe de chauffeur kort na aankomst de Britse nummerplaten van zijn truck verving door Poolse exemplaren. De man vond dat verdacht en belde de politie. Die snelde ter plaatse en hield de vrachtwagen discreet in het oog. "Toen hij wegreed, grepen we in", zegt hoofdcommissaris Johan Geeraert van de politiezone Polder. "De vrachtwagen bleek niet ingeschreven en was verkeerstechnisch niet in orde. Zo werkten de remmen amper. Er waren bovendien geen vrachtbrieven voor de lading. Daarom riepen we de hulp in van de douane."





Zwart bier

De 26 paletten wijn vertegenwoordigen 12.000 euro aan ontdoken accijnzen. "Maar omdat de transporteur eerder al voor dergelijke inbreuken tegen de lamp liep, bedraagt de boete vijf keer de ontdoken rechten", weet Francis Adyns, woordvoerder bij de FOD Financiën. "Het is overigens al de negende keer sedert begin dit jaar dat het Mobiel Douaneteam van Roeselare 'zwart' bier of illegale wijn in beslag neemt. Vermoedelijk is dat het gevolg van twee factoren: een verhoging van de doorvoer én verhoogde controles door onze mensen." Bij Belgian Bonded Services ontkent men de zaak niet. "Maar we kunnen u geen uitleg geven. We weten eigenlijk zelf niet wat er gebeurd is", klinkt het.





(VHS)