Douane int ruim 30.000 euro bij controles 16 mei 2018

Bij controles door de politie van de zone Riho, RVA en douane is maandag langs de Rijksweg in Izegem, Leopold III-laan in Roeselare en aan de oprit van de E403 op de grens tussen Izegem en Rumbeke voor ruim 30.000 euro openstaande boetes geïnd. Twee voertuigen zijn in beslag genomen omdat de chauffeurs de boete niet konden betalen. Ook drie voertuigen die niet verzekerd bleken, zijn aan de ketting gelegd. Vijftien weggebruikers kregen een pv omdat ze hun gordel niet droegen.





(LSI)