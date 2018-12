Dood van uit huis gezette Lamine (27) is gevolg van verschillende factoren Onderzoek afgerond, raadkamer moet beslissen of de betrokken politiemensen gevolgd worden Hans Verbeke

21 december 2018

18u06 0 Roeselare Het drukkend geweld dat de politie in mei gebruikte om de 27-jarige Lamine Bangoura uit zijn huurwoning te zetten in Roeselare, heeft mee geleid tot zijn overlijden. Dat stellen twee wetsdokters. Maar ook het feit dat de man zwaar onder invloed was van cocaïne én buiten zinnen raakte toen de politie hem wilde meenemen, speelde een belangrijke rol.

Familie, vrienden en kennissen schreeuwden moord en brand na het dramatische voorval waarbij Lamine Bangoura om het leven kwam. Sommigen beschuldigden de politie zelfs letterlijk van moord en het kwam zelfs tot een protestmars in Roeselare, compleet met relletjes. “Bangoura moest eraan omdat hij zich verzette, er is overmatig politiegeweld gebruikt”, klonk het. Dat blijkt alvast niet uit het autopsieverslag en de bevindingen van de twee wetsdokters die in de zaak werden aangesteld.

Herhaaldelijk inpraten op de man leverde niks op

De politie verleende die dag in de Mezenstraat bijstand aan de gerechtsdeurwaarder die de uithuiszetting kwam betekenen. Lamine Bangoura, helemaal van de wereld als gevolg van cocaïnegebruik, reageerde echter furieus op de komst van het gezelschap. De man riep de hele buurt bijeen en gedroeg zich agressief. De politie riep om versterking en liet preventief een ziekenwagen komen. Omdat herhaaldelijk inpraten op de man niks opleverde, besliste de politie om in te grijpen. De ex-voetballer van SV Roeselare werd overmeesterd en vastgebonden. Hij zou daarbij nog maar moeilijk hebben kunnen ademen. De heftige emoties van het moment, de invloed van cocaïne en het feit dat hij vastgebonden was, heeft geleid tot zijn overlijden. Het medisch team dat toen al een tijdje aanwezig was, kon niks meer doen voor Lamine Bangoura.

Zeven maanden wachten op inzage dossier

Tom Noyez uit Hooglede, advocaat van de familie Bangoura, wil geen uitspraken doen over de inhoud van het bijna 800 pagina’s tellend dossier. “Ik wil wel kwijt dat er een oorzakelijk verband is tussen het geweld dat de politie gebruikte en het overlijden van mijn cliënt”, zegt hij. “Het heeft ook tergend lang heeft geduurd voor we inzage kregen in het dossier. Dat is niet menselijk. De familie wil rouwen om Lamine maar kan dat niet. Er is nu eindelijk wel informatie, die we niet mogen delen met de buitenwereld, maar Lamine is nog altijd niet begraven. Zijn stoffelijk overschot blijft voorlopig in beslag genomen. Naar verluidt, verkeert het intussen in een verregaande staat van ontbinding. Het feit dat we zolang hebben moeten wachten op informatie, is ook vervelend voor de verdediging. Zo vragen wij ons af of een tegenexpertise na al die tijd nog nuttig kan zijn.” Het dossier is nu overgemaakt aan het parket. Op termijn zal de raadkamer oordelen of het komt tot een vervolging van de politiemensen die betrokken waren bij het incident.