Donorcentrum in leegstaande Carrefour? NIEUWE LOCATIE GEZOCHT OMDAT VRAAG NAAR BLOED STIJGT CHARLOTTE DEGEZELLE

26 november 2018

02u21 0 Roeselare Doneren we straks bloed en plasma in de leegstaande Carrefour aan het Stationsplein? Rode Kruis Vlaanderen onderzoekt of het kan en diende alvast een omgevingsvergunningaanvraag in.

Rode Kruis Vlaanderen (RKV) is nu goed voor 11 donorcentra in heel het Vlaamse land. Je kan er quasi dagelijks terecht om bloed of plasma te geven. In West-Vlaanderen vind je dergelijke centra in Brugge aan het station en in de Doorniksewijk in Kortrijk. Maar straks komt er misschien wel een derde donorcentrum bij. RKV onderzoekt of het mogelijk is om een centrum te openen in Roeselare. Ze hebben hiervoor zelfs al een pand op het oog: de leegstaande Carrefour Express aan het Stationsplein. "We bekijken inderdaad of we op die specifieke plaats in de loop van 2019 een donorcentrum kunnen openen", bevestigt Ine Tassignon, woordvoerder van RKV. "Zeer concreet zijn de plannen echter nog niet, omdat we vandaag nog niet beschikken over een goedgekeurde vergunning. Een exacte timing, een aantal bedden en dergelijke kan ik er dus nog niet op kleven."





Grote vraag

Het nieuwe donorcentrum kadert in de stijgende vraag naar plasma. Door plasma te doneren help je patiënten die ernstige stollingsstoornissen hebben door massaal bloedverlies of door bloedziekten en pasgeboren baby's met ernstige geelzucht. Plasma wordt ook gebruikt voor de bereiding van heel wat geneesmiddelen.





De gele vloeistof wordt via een speciaal toestel uit het bloed gehaald in een donorcentrum. "RKV moet de komende vijf jaar telkens 5 procent meer plasma inzamelen van de overheid en we bekijken volop hoe we aan deze vraag tegemoet kunnen komen", weet Tassignon. "We kunnen bijvoorbeeld de bestaande donorcentra optimaliseren door vaker op zaterdag de deuren te openen, maar ook door nieuwe centra op te zetten. Momenteel is maar één nieuw centrum al enigszins concreet en dat is het centrum in Roeselare. Sowieso gebeurt het niet vaak dat we een nieuw donorcentrum openen en als het al voorvalt dan moet het echt op de meest geschikte plek zijn met veel passanten en een vlotte bereikbaarheid. Het moet een locatie zijn waar men als het ware even tussen de soep en de patatten bloed of plasma kan gaan geven. Bloed geven duurt amper 15 minuten en kan maar vier keer per jaar. Plasma geven duurt zo'n 45 minuten en kan tweewekelijks. Er zijn echt wel veel mensen die dit zo regelmatig inplannen als rustmomentje."





Als RKV haar plannen doorzet, zou er na ruim vier jaar opnieuw een permanente invulling komen voor het leegstaande pand aan het Stationsplein. In september 2014 verhuisde Stefaan Pilate zijn Carrefour Express naar de Sint-Michielstraat.





Dit anderhalf jaar nadat de verkeersstroom aan de voorkant van het station geknipt werd, waardoor het warenhuis niet meer rendabel was. Sindsdien staat het pand leeg, uitgezonderd enkele tijdelijke invullingen zoals de pop-upbar voor singles Vonk.