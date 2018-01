Donald Withouck krijgt Lifetime Achievement Award 02u35 0 Roeselare Erezonecommandant Donald Withouck mag op zaterdag 27 januari, tijdens de 21ste Roeselare Awards, de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen.

"Deze award reiken we niet jaarlijks uit, maar bekroont iemands levenscarrière", duidt burgemeester Kris Declercq (CD&V). "Donald, die sinds vorig jaar met pensioen is, was jarenlang postoverste van onze Roeselaarse brandweer en later ook de eerste zonecommandant van brandweerzone Midwest. Maar hij was niet enkel een man van het veld, hij tekende ook de brandweerhervorming uit. Niet enkel hier in de regio, maar voor heel Vlaanderen."





Naast de Lifetime Achievement Award worden tijdens het gala, culinair verzorgd door 't Keukentje, gepresenteerd door Virginie Claes en muzikaal opgeluisterd door onder meer The Amazing Flowers en Dj Monsieur Mathieu, ook awards uitgereikt voor winkelbeleving, marketing, nieuwbouw, renovatie, bedrijf en handelaar van het jaar, de starters award en de persoonlijkheid van het jaar.





Voor die laatste award kan van 10 tot en met 18 januari gestemd worden op de Facebookpagina 'Roeselare Awards'. Zo worden de 14 genomineerden herleid tot drie slotgenomineerden. De avond zelf wordt de winnaar gekozen.





Meer info en tickets via www.roeselare-awards.be. (CDR)