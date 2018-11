Donald Muylle wint Durver en Doener-award: "Dit pakt mij enorm" 17 november 2018

Donald Muylle heeft vrijdagavond tot zijn grote verrassing de Durver en Doener-award van Unizo Roeselare gewonnen.

De man achter het succes van Dovy Keukens dacht dat hij op weg was naar een verjaardagsfeestje voor zijn kleindochter, tot zijn kinderen hem naar zijn kantoor in de Industrieweg in Beveren brachten. Hij werd er ontvangen door een delegatie van Unizo, burgemeester Kris Declercq én minister Bart Tommelein. Het werd een emotioneel moment voor de Roeselaarse ondernemer. "Ik ben Donald Muylle", opende hij met een kwinkslag. "En dit pakt mij enorm. Na 38 jaar keihard werken zijn we erin geslaagd om toch een rol van betekenis te spelen op de keukenmarkt en deze erkenning is een enorme opsteker."





De keukenbouwer gaf ook een woordje uitleg over de publiciteitscampagne die Dovy definitief op de kaart zette. "Eigenlijk was die slogan gewoon het resultaat van een nachtje nadenken. We wilden op een zo simpel mogelijke manier uitleggen aan de mensen wat wij bij Dovy deden, zonder naast onze schoenen te lopen. Het resultaat heeft al onze verwachtingen ver overtroffen, al heeft mijn West-Vlaams accent ook wel een rol gespeeld. Meer valt er eigenlijk niet achter te zoeken." Unizo-voorzitter Bernhard De Muynck verwoordde het anders. "Je moet het toch maar doen. Zomaar vanuit het niets inbreken in de reclamewereld met één eenvoudige slogan. Dat verdient erkenning." Het is pas de tweede keer dat Unizo de Durver en Doener-award uitreikt. In 2017 ging de prijs naar Rik Denolf van Roularta. (SVR)