Dolle trucker eerder al veroordeeld voor overvallen en moord LSI

03 april 2019

15u43

Bron: LSI 0 Roeselare De 53-jarige dolle trucker uit Lichtervelde die maandagavond met zijn vrachtwagen de buurt rond het Lekkensgoed in Rumbeke op stelten zette, is geen onbekende voor het gerecht.

Serge G. beschadigde maandagavond vier wagens, enkele verkeersborden en –paaltjes en boompjes. Daarna sloeg hij met zijn motor op de vlucht, maar zijn rit eindigde in de Ambachtenstraat in Izegem tegen een boom. Hij bleek onder invloed van drugs. Serge G. kreeg een onmiddellijk rijverbod van vijftien dagen opgelegd.

Als lid van de beruchte ‘Bende Annot’ - ook wel Opex-bende genoemd - uit Oostende kreeg hij in 2000 nog tien jaar effectieve celstraf voor zijn aandeel in een reeks overvallen op bank- en postkantoren en doe-het-zelfzaken in Aalter, Oostende, Torhout en Assebroek. Na die veroordeling vluchtte hij naar Malta, waar hij uiteindelijk vijf jaar later toch in de boeien werd geslagen. Als marinier kreeg hij begin de jaren negentig voor de krijgsraad ook al twintig jaar dwangarbeid voor de moord op een prostituee in Gistel.

Zijn werkgever van een Izegemse transportbedrijf wilde geen commentaar geven op de feiten van maandagavond.