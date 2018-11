Dolgedraaide overvaller carjackt auto, maar raakt er niet mee weg 29 november 2018

02u25 0 Roeselare Een 29-jarige Diksmuideling heeft gisteren amok gemaakt langs de Westlaan in Roeselare. De man raakte buiten zijn zinnen tijdens een ruzie met zijn vriendin. Hij carjackte een auto maar slaagde er niet in om weg te rijden. Eerder had hij in de Noordstraat ook al een overval gepleegd. De dader kon overmeesterd worden en is ter beschikking gesteld van het parket.

Rond de middag stapte een man in de Noordstraat de winkel Phenix binnen, een speciaalzaak in modeartikelen. Hij bedreigde de uitbater. Die moest onder bedreiging een som geld afgeven. Daarop verdween de dader weer. Toen de gealarmeerde politie intensief speurde naar de overvaller in de binnenstad, liep een oproep binnen van moeilijkheden aan het woonzorgcentrum Westerlinde, langs de Westlaan. Een jongeman die in de war was, wilde er zich laten opnemen. Toen hem dat werd geweigerd, ontstak de man in woede. Hij verliet het gebouw, samen met zijn vriendin. Op de parking kwam het tot een hevige woordenwisseling waarbij de gemoederen hoog opliepen. De man koelde zijn woede op een geparkeerde auto. Een zijruit moest eraan geloven. Hij liep naar de straat, waar hij sloeg op passerende en geparkeerde auto's. "Het was angstaanjagend", zegt een vrouw uit de buurt, die getuige was maar niet met haar naam in de krant wil. "Het leek wel of de man buiten zijn zinnen was. Hij deed een bestuurder stoppen en het kwam tot een licht handgemeen. Vlak daarna hield hij een andere auto tegen. De vrouw achter het stuur moest uitstappen. Daarop ging de man op de bestuurderszetel zitten. Hij wilde duidelijk wegrijden met de auto, maar slaagde daar niet in." Een politieman in burger die toevallig passeerde, zag dat er iets niet pluis was en alarmeerde zijn collega's. De persoonsbeschrijving die hij hen gaf, stemde overeen met die van de overvaller uit de Noordstraat. Drie combi's en twee gemotoriseerde inspecteurs snelden ter plaatse. De dolgedraaide man had intussen al een rek met bloemen omvergeduwd dat stond opgesteld naast de winkel Bloemen Tine. De verdachte werd uiteindelijk niet zonder slag of stoot ingerekend in een tuin. Hij werd geboeid weggebracht voor ondervraging. Politiewoordvoerder Carl Vyncke bevestigt de arrestatie, maar wil niks kwijt over de feiten zelf. "De onderzoeksrechter zal beslissen wat er met de man in kwestie moet gebeuren", klinkt het. (VHS)