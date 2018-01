Dokter Stockman Persoonlijkheid van het Jaar 29 januari 2018

02u25 0 Roeselare Dokter Willem Stockman is zaterdagavond tijdens de 21ste Roeselare Awards uitgeroepen tot Persoonlijkheid van het Jaar. Zo'n 850 Roeselarenaars woonden de gala-avond in het Fabriekspand bij.

Negen prijzen werden uitgereikt aan personen, bedrijven, zelfstandigen,... die Roeselare als stad op de kaart zetten.





In de categorie Winkelbeleving was de award, een kunstwerk van Isidoor Goddeeris, voor designwinkel Vida Design. Projectontwikkelaar Hectaar werd beloond voor de beste marketingcampagne, on- en offline, terwijl tandartsenpraktijk Tandens de award Nieuwbouw won.





Tafel Madeleine werd beloond voor de omvorming van een vervallen herenhuis tot restaurant. Goddeeris mag zich Bedrijf van het Jaar noemen. The Lightstore werd uitgeroepen tot Handelaar van het Jaar en Floorify ontving de Starters Award. Erezonecommandant Donald Withouck werd voor z'n volledige brandweercarrière geroemd met de Lifte Time Achievement Award. Maar de prijs waar veelal meest wordt naar uitgekeken, is die van Persoonlijkheid van het Jaar, waarmee een verdienstelijke Roeselarenaar in de bloemen wordt gezet.





De zaal kon kiezen uit drie kandidaten: Nurse of the Year Liesbeth Moortgat, dokter Willem Stockman en sterrenchef Tim Boury, vertegenwoordigd door zijn broer Ben. Dokter Stockman ging, als voortrekker van de nieuwe gefusioneerde spoedgevallendienst van AZ Delta, uiteindelijk met de award aan de haal. "Dit doet me enorm veel plezier", reageert hij.





"Ik draag de award op aan het hele team. In 2015 leek het een hele uitdaging om twee spoeddiensten samen te brengen, maar we zijn erin geslaagd te komen tot één erg goeddraaiende spoed." (CDR)