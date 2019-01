Dit wordt het nieuwe Kunst- en Erfgoedhuis in Ter Posterie CDR

16 januari 2019

11u51 0 Roeselare Het gloednieuwe Kunst- en Erfgoedhuis in Ter Posterie langs de Ooststraat opent officieel op 2 februari de deuren. Jaarlijks wil men er een vijftal tentoonstellingen organiseren. Wij mochten samen met cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) al eens binnenpiepen in de nieuwe culturele hotspot.

“De beide benedenzalen van Ter Posterie, de oude post, zijn volledig opgefrist”, opent de schepen. “Het is de bedoeling dat de ruimtes telkens worden aangekleed op maat van de tentoonstelling die er plaatsvindt. Het is de bedoeling dat ons Kunst- en Erfgoedhuis stapsgewijs groeit en steeds beter wordt.”

Met de tentoonstelling ‘Ingebeeld’ met sculpturen en tekeningen van Isidoor Goddeeris en fotografie door Marc De Brée hebben ze alvast een stevige opener beet. “We mikken jaarlijks op een vijftal tentoonstellingen. Drie culturele en twee rond erfgoed”, duidt de schepen. “Uitgangspunt is hierbij telkens ‘fier op Roeselare’. Op cultureel vlak wordt de werking van De Directeurswoning naar het Kunst- en Erfgoedhuis gehaald, maar ook uitgebreid door er mensen bij te betrekken die een grote kunstverzameling hebben, bijzondere contacten,… Dit onder de noemer Netwerk voor internationaal cultureel talent van Rodenbach Roeselare. Ook maken we samen met de dienst archief en onze erfgoedpartners werk van eigen producties. Op vlak van erfgoed willen we bijzondere erfgoedcollecties een plaats geven maar ook reizende expo’s onderdak bieden. Onder meer het erfgoedverhaal van onze Roeselaarse bedrijven moet hier een plek kunnen krijgen, maar bijvoorbeeld ook een expo over de huidige bieren en brouwerijen en de verdwenen exemplaren. Na de eerste kunstexpo volgt een tentoonstelling over de bevrijding van Roeselare door de Polen. Basis hiervan wordt een reizende Poolse expo die we een Roeselaarse dimensie zullen geven. Het Kunst-en Erfgoedhuis kan ook een ankerpunt zijn voor meer. Lezingen, wandelingen,… gekoppeld aan wat hier te zien is, moeten zeker ook kunnen. Mensen die interesse hebben om iets te doen in deze nieuwe hotspot mogen dit zeker laten weten.”