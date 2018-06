Dip op Batjes tijdens WK-match 25 juni 2018

Zaterdagmiddag is traditioneel een piekmoment voor de Batjes in Roeselare. Maar dat was dit jaar eventjes anders. Oorzaak was de WK-match België -Tunesië, die werd getoond op groot scherm op het Polenplein. Zo'n 6.000 bezoekers kwamen er samen om te kijken, maar ondertussen bleef het opvallend rustig in de winkelstraten. "Ik had hier eventjes voor gevreesd", reageert Geert Verlinde, zaakvoerder van Scotch & Soda. "Maar dat betekent zeker niet dat de Batjes om zeep zijn. Het is maar tijdens de match zelf dat we eventjes een dipje ervaren hebben. Zo was het vrijdag bijvoorbeeld al opvallend drukker dan andere jaren." Na de match liepen de winkelstraten weer snel vol en ook bijvoorbeeld Plein Publique zorgde voor een bomvol Noordhof. Ook op zondag was het, mede dankzij de zon, weer drummen als vanouds. (CDR)