Dinsdagmarkt in centrumstraten door kerstgebeuren 22 november 2018

Op zondag 25 november start men op de Grote Markt met de opbouw van het kerstdorp en de ijspiste. Dat betekent dat de Grote Markt vanaf dan volledig verkeersvrij is en dat de wekelijkse dinsdagmarkt er niet kan doorgaan. Op dinsdagen 27 november, 4, 11 en 18 december en 8 januari staan de marktkramen in de Ooststraat en de Noordstraat opgesteld. Op dinsdag 25 december (Kerstdag) en dinsdag 1 januari (Nieuwjaar) is er geen markt.





(CDR)