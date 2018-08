Dina en Wilfried vieren diamant 17 augustus 2018

Dina Vandenbussche (83)en Wilfried Devos (89) werden op het stadhuis ontvangen omdat ze 60 jaar gehuwd zijn. Het diamanten paar woont in de Koestraat en heeft zes kinderen, 13 kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Wilfried was voor z'n pensioen bediende bij Electracbel/Intercom. Dina werkte vijf jaar bij Brouwerij Rodenbach, bleef een tijd thuis om voor de kinderen te zorgen en hield nadien nog 27 jaar op zelfstandige basis een spaarkas open. Wilfried is gepassioneerd door sculpturen en z'n moestuin. Dina heeft daarentegen een zwak voor fotografie en zingt bij het Sint-Jozefskoor.





(CDR)