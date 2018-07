Dikke rook door brand bij Sidegro 12 juli 2018

02u42 1

Een grote, zwarte rookpluim hing gisterennamiddag rond 14 uur boven Roeselare en deelgemeente Rumbeke. Oorzaak was een brand in het magazijn van grond-, afbraak- en recyclagebedrijf Sidegro langs de Trakelweg in het havengebied. Het vuur woedde rond rekken met pvc-buizen. "Die brandende pvc veroorzaakte zwarte rook", zegt Rob Nachtergaele van de brandweerzone Midwest. Maar even snel als de rook was opgestegen, raakte de brand ook bedwongen. "De poort van de loods van het magazijn stond open waardoor we rechtstreeks de vuurhaard konden aanvallen", vervolgt Rob Nachtergaele. "In een mum van tijd was het vuur geblust." Toen de brandweer arriveerde, waren de werknemers al uit het bedrijf geëvacueerd. De brand veroorzaakte vooral schade aan opgeslagen bouwmaterialen. Amper vijf maanden geleden vernielde een brand een deel van de dakconstructie in een ander deel van het bedrijf. (LSI)