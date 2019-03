Digitaal zorgpad longkanker AZ Delta genomineerd voor internationale prijs CDR

02 maart 2019

De dienst longziekten van AZ Delta is genomineerd voor de internationale Value-Based Healthcare Prize 2019 voor het digitale zorgpad longkanker. Valuebased healthcare wil de zorg verbeteren om de patiënt meer levenskwaliteit te geven en om de focus te leggen op wat echt belangrijk is voor de patiënt. Tegelijk is er aandacht voor een efficiënte organisatie tegen een zo goed mogelijke kostprijs voor de patiënt en de maatschappij. Zo heeft de dienst longziekten een zorgpad longkanker ontwikkeld, waar diverse disciplines samenwerken met de huisarts, om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden. De patiënt heeft via het zorgpad ook zelf een stem in zijn behandeling. Dit digitaal zorgpad werd door een jury van internationale experts genomineerd voor de Value-Based Healthcare Prize 2019. De definitieve beslissing wordt bekend gemaakt wordt op het VBHC Prize Event op 18 April in Utrecht.

