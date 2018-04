Dieven stelen rugzak met 500 euro cash in frituur Den Mammoet 04 april 2018

02u36 0 Roeselare Enkele West-Vlaamse boefjes hebben Kristof Soenen (39), uitbater van frituur Den Mammoet langs de Brugsesteenweg in Roeselare, met een kater opgezadeld. Bij een inbraak - de zesde al - werd de man 500 euro lichter gemaakt.

Het was geen aangename verrassing toen Kristof Soenen gisterenochtend goedgemutst naar zijn frituur trok. "Buiten was er lichte schade maar pas na verloop van tijd besefte ik dat er alweer inbrekers hadden toegeslagen", zegt de man. "Via een raam raakten ze binnen. Op beelden van mijn bewakingscamera, die opgesteld stond op de koelkast in de frituur, zie je een witte schicht passeren. Nog geen seconde later wordt de camera omgedraaid, zodat er niks nuttigs meer in beeld komt. Maar ook het geluid werd mee opgenomen. Daardoor weten we dat het om West-Vlaamse daders gaat. Ze spreken een plat dialect, er was zeker ook een meisje of een vrouw bij. Op een bepaald moment hoor je haar vragen "of de andere ook daar heeft gekeken". Na vier minuten zijn ze vertrokken."





Veel schade is er niet maar het financieel verlies voor Kristof loopt op. "Maandag bracht ik een bezoek aan een vriend in de Ardennen. Omdat ik mijn rugzak met daarin startgeld en ontvangsten niet in de auto wilde laten liggen, besliste ik om hem in de frituur te leggen. Je raadt het al: mijn rugzak is foetsjie." Voor Kristof is het al de zesde inbraak in 16 jaar. "De vorige, op 18 juli 2016, was de ergste: een beperkte buit maar zware schade. Het kostte ons een dag herstellen en hard poetsen om alles weer netjes te krijgen. Daar bleven we dit keer gelukkig van gespaard."





(VHS/CDR)