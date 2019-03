Deze zomer opnieuw smullen tijdens Hap Foodtruck Festival CDR

21 maart 2019

Hap Foodtruck Festival doet zomer opnieuw Roeselare aan. Dat staat te lezen op de website van de organisatie. In tegenstelling tot de voorbije jaren zouden de foodtrucks bovendien niet opgesteld worden in het stadspark, maar in Park Van de Walle. Wie nu al een hongertje voelt opkomen, noteert best het weekend van 28, 29 en 30 juni in z’n agenda. Je zal er onder meer kunnen smullen van Armeense barbecue, Mexicaans, pokébowls, … Meer op www.hapfestival.be.