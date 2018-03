Dewulf investeert 10 miljoen in logistiek centrum PRODUCENT VAN LANDBOUWMACHINES WAPENT ZICH VOOR TOEKOMST CHARLOTTE DEGEZELLE

21 maart 2018

02u28 0 Roeselare Dewulf, producent van landbouwmachines, is klaar voor de toekomst. Het bedrijf investeerde 10 miljoen euro in een gloednieuw logistiek centrum dat met een brug over de Moorseelsesteenweg verbonden is met hun productieafdeling.

'Enjoy growing' is de baseline van Dewulf, en dat is exact wat de wereldspeler die machines en technieken ontwikkelt voor de aardappel- en wortelsector vanaf het bewerken van de grond, over het poten en oogsten van de gewassen tot het inschuren en sorteren de voorbije jaren deed. In 2016 startten ze met de sloop van enkele oude vlasloodsen langs de Moorseelsesteenweg en vervolgens bouwden ze op een site van 12.000 m² er hun Smart Logistic Centre (SLC) dat gisteren officieel geopend werd. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro, de grootste investering sinds de oprichting van het bedrijf in 1946 dat met 290 mensen een omzet van 65 miljoen euro draait en vestigingen heeft in Nederland en Roemenië. "Het nieuw logistiek centrum maakt het mogelijk om onze klanten nog beter te beleveren, om onze productieprocessen verder te optimaliseren en om verder te groeien", weet sales- en marketingdirecteur Hendrik Decramer. "Het heeft twee functies. Het dient als opslag voor wisselstukken voor onze klanten maar biedt ook onderdak aan alle onderdelen die we zelf nodig hebben voor de productie", vult supply chain manager Wouter Criel aan.





Brug als 'landmark'

De nieuwbouw ligt tegenover de productieafdeling, aan de andere kant van de Moorseelsesteenweg. Beiden zijn verbonden via een brug. "80% van al onze stukken gaan naar de montage en we wilden hiermee het verkeer op de Moorseelsesteeweg niet hinderen en een brug of tunnel was dus een noodzaak", zegt Decraemer. "Het is een brug geworden, een mooie landmark."





De nieuwbouw heeft een oppervlakte van 7.800 m² en herbergt rekken van 13 meter hoog die 8.500 paletten kunnen bevatten. Die worden bereikt via smallegangentrucks die paletten met een breedte tot 2,7 meter kunnen verplaatsen. Nodig, want de items in de rekken variëren van kleine bouten tot zijflanken die 2 à 3 meter lang zijn. Er zijn 12.500 artikelnummers beschikbaar in stock en er is sprake van 35.000 orderpickings en 7.500 orderverwerkingen per jaar. De nieuwbouw is uitgerust met software die de werknemers aanstuurt, is ergonomisch aangepast voor de werknemers en wordt verwarmd via het warmtenet van het naastgelegen bedrijf Vanheede. Dewulf heeft nog verdere groeiplannen. "De nieuwbouw is bijzonder modulair", weet Hendrik Decramer. "Er bovenop kunnen burelen worden gebouwd en ook aan de zij- en achterkant zijn uitbreidingsmogelijkheden. In de komende jaren willen we een servicecenter en de Dewulf Academy voor opleidingen realiseren."