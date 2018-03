Destockagewinkel Flash sluit de deuren 12 maart 2018

Met een bericht op Facebook werd afgelopen weekend het einde van destockagewinkel Flash aan de Brugsesteenweg aangekondigd. De winkel was gespecialiseerd in onderhoud,cosmetica en decoratie. "Het is met grote emotie dat we om economische reden de sluiting van de flashstore te Roeselare moeten aankondigen", klinkt het op Facebook. "We willen bij deze ons team van Roeselare en onze klanten nog eens bedanken. De winkel in Roeselare zal deze maandag aanstaande (vandaag dus nvdr.) sluiten, doch zijn wij steeds op zoek naar bijkomende locaties in Vlaanderen . Graag blijven wij jullie verwelkomen in de flashwinkel in Wevelgem ." (CDR)