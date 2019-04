Desotec creëert 70 nieuwe jobs dankzij investering van 17,6 miljoen euro: “We zoeken ‘warriors’ die samen met ons willen vechten voor een duurzamere wereld en een schoner milieu” Charlotte Degezelle

02 april 2019

13u33 1 Roeselare Het bedrijf Desotec in de Regenbeekstraat investeert 17,6 miljoen euro in een vierde industriële recyclageoven die in 2020 in gebruik wordt genomen. De investering is goed voor zeventig nieuwe jobs. In bijzijn van Vlaams minister-president Geert Bourgeois, gouverneur Carl Decaluwé en burgemeester Kris Declercq werd dinsdagmorgen het symbolische startschot voor de werken gegeven.

Desotec is Europees marktleider van zuiveringsoplossingen op basis van filters met actieve kool. “Die actieve kool kun je vergelijken met een spons”, legt directeur Mario Hertegonne uit. “De vervuiling in afvalwater, gassen en lucht hecht zich vast aan de binnenkant van die actieve kool waardoor die werkt als een filter. Eén filter kan evenveel vervuiling absorberen als de oppervlakte van Vlaanderen.”

Desotec verdeelt mobiele filters aan hun klanten en eenmaal verzadigd haalt het die weer op. “De opgevangen verontreiniging wordt vervolgens vernietigd. Daarna kan de actieve kool hergebruikt worden als filter.”

Rooskleurige toekomst

Zo draagt Desotec bij aan een groenere industrie door zowel lucht- als waterreiniging mogelijk te maken voor vervuilende bedrijven. Zo werd hun technologie bijvoorbeeld gebruikt om het grondwater te zuiveren na de treinramp in Wetteren in 2013.

De firma werd opgestart in 1990 en het gaat Desotec voor de wind. “Vorig jaar groeiden we met 23 procent naar een omzet van 65 miljoen”, weet Hertegonne. “In vier jaar groeide het aantal mobiele filters van duizend naar meer dan tweeduizend. De toekomst oogt rooskleurig. Elke dag krijgen we er nieuwe klanten bij en daarom is het belangrijk om te blijven investeren.”

Dankzij deze investering kunnen we de CO2-uitstoot jaarlijks terugdringen met 160.000 ton, het equivalent van wat tachtigduizend auto's uitstoten Directeur Mario Hertegonne

Jobdagen

Meest recente investering is in een vierde industriële recyclageoven, die tegen begin volgend jaar klaar moet zijn. “Daarmee zullen we zwaar vervuilde actieve kool kunnen reactiveren, wat nu nog niet kan. Die verzadigde kool wordt nu nog verbrand of gestort. Dankzij deze investering, die kon rekenen op 2,5 miljoen euro steun van de Vlaamse regering, kunnen we de CO2-uitstoot jaarlijks terugdringen met 160.000 ton, het equivalent van wat tachtigduizend auto's uitstoten. Dankzij de nieuwe installatie breidt onze capaciteit met zeventig procent uit en creëren we zeventig extra jobs. Nu al hebben we 160 mensen in dienst.”

Desotec zoekt schermoperatoren, procesoperatoren en productiecheffen. Niet evident in een regio waar amper werkloosheid is. “Op 7 en 8 mei organiseren we jobdagen. We gaan op zoek naar mensen die echt geloven in ons bedrijf, naar ‘Desotec warriors’ die samen met ons willen vechten voor een duurzamere wereld en een schoner milieu", besluit directeur Mario Hertegonne. Meer info en inschrijven via desotec.jobdag.com.