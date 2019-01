Dertiger moet niet terug naar cel voor fietsdiefstallen LSI

28 januari 2019

13u07

Een 33-jarige man uit Roeselare die (koers-)fietsen stal om die dan te verkopen, moet niet meer terug naar de cel. De Kortrijkse strafrechter veroordeelde Dave D. tot een celstraf van negen maanden, maar voor hem volstond de twee maanden die hij in augustus 2018 in voorhechtenis heeft gezeten als effectieve straf. D. moet zich wel aan voorwaarden houden.

Het liep fout in het leven van D. toen zijn vader in 2013 stierf en hij ontslagen en uiteindelijk dakloos werd toen het niet klikte met de nieuwe vriend van zijn moeder. Op straat raakte hij verslaafd aan drugs en begon hij fietsen te stelen om toch een cent te verdienen. D. demonteerde de gestolen (koers-)fietsen en zette ze met andere onderdelen opnieuw in elkaar om te verkopen. Hij liep de voorbije jaren al drie eerdere veroordelingen voor diefstallen op.