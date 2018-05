Derde keer, goeie keer met nieuwe circuit? RCR KAN NIET WACHTEN OP NIEUWE START CLUB TELEGELEIDE WAGENS CHARLOTTE DEGEZELLE

02u24 0 Roeselare Racing Club Roeselare (RCR) staat te popelen om te verhuizen van de Koning Leopold III-laan richting nieuw circuit aan de Kachtemsestraat. De werking van de club voor liefhebbers van telegeleide wagens ligt al jaren aan banden door klachten omtrent geluidsoverlast. Die negatieve bladzijde willen ze zo snel mogelijk omslaan.

Even terug in de tijd. RCR streek in 1983 neer in de Kleine Kalkenstraat. Maar in de loop van de tijd werden de omliggende gronden verkaveld, wat gepaard ging met klachten over geluidsoverlast door de nieuwe buren. Op vraag van de stad verkaste RCR in 2006 naar een nieuwe stek langs de Koning Leopold III-laan. Geluidsbermen, fluisterasfalt, regelmatige geluidsmetingen ... moesten ervoor zorgen dat de geschiedenis zich niet zou herhalen. Maar na 1,5 jaar was het opnieuw prijs. Dat resulteerde in een strikte reglementering van de clubwerking. "In ons erfpachtcontract stond dat we dagelijks mochten racen van 9 tot 19 uur. Dat kwam neer op zo'n 300 uur per maand", weet Nico Vandewynckel. "Maar plots mochten we enkel nog op heel specifieke uren, goed voor in totaal 30 uur per maand, rijden en maar in één weekend per maand een wedstrijd organiseren. Dit alles voor de auto's met verbrandingsmotoren." Het hoeft geen betoog dat dit allesbehalve positief was voor de club.





Goeie verstandhouding

Maar ondertussen zijn de plooien in de relatie met de stad gladgestreken. "Vandaag is er een heel goeie verstandhouding en communicatie", zegt Nico. "Zij zijn voor ons op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en stelden deze plek aan de Kachtemsestraat voor. Wij waren er onmiddellijk voor gevonden want ze lijkt ons 'veilig'. Het terrein ligt langs de E403 en tussen bedrijven. Buren zijn er amper. In maart startten de werken en het stadsbestuur geeft gehoor aan al onze verzuchtingen. Ze nemen bovendien 80% van de kosten op zich. Om problemen te voorkomen, is een geluidsmuur gebouwd en hoewel wij straks weer voluit mogen racen, engageren we ons toch om maar één wedstrijd per maand te organiseren. Alles om de vrede te bewaren met de buurt. De nieuwe locatie moet voor ons een nieuw hoofdstuk worden en zal de club ongetwijfeld een boost geven."





RCR plant de verhuis richting Kachtemsestraat in juli en augustus. "In september willen we er de werking opstarten. Ons circuit zal technisch iets uitdagender zijn dan het vorige en de infrastructuur ultramodern met een ruime kantine, parking, een podium voor de piloten, ruimte voor werkplaatsen, technische keuring,... Dit moet nieuwe leden lokken", glundert Nico.





