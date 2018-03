Derde deel meesterwerk Juul Plastiek nu te koop 30 maart 2018

Op 12 mei, 13 jaar na het overleden van Roger Slosse beter gekend als Juul Plastiek, verschijnt het derde deel van zijn meesterwerk. Het vertelt over het einde van de Eerste Wereldoorlog en de heropbouw van Roeselare, de eerste cinema in de stad, de overstromingen in de jaren '30, de terugkeer van het standbeeld van Albrecht Rodenbach,... Voorinschrijven kan tot 8 april door 20 euro over te schrijven op rekening BE64 2850 3633 8552 van vzw 't Muzenestje met vermelding van je naam en het gewenste aantal boeken. Op zaterdag 12 mei wordt het boek officieel overhandigd met een samenkomst rond het beeld van Juul Plastiek op de Vismarkt . (CDR)